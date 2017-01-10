Авария со школьниками, ехавшими в «Зубренок»: учительница в реанимации, дети не пострадали

Новости Беларуси. 6 детей пострадали в ДТП в Столбцовском районе. Утром 10 января маршрутка со школьниками из Брестской области столкнулась с микроавтобусом на трассе М-1. Ребята ехали в республиканский оздоровительный центр «Зубренок».

В результате ДТП дети получили незначительные травмы.

А вот учительницу, которая сопровождала группу, сотрудникам МЧС пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента. Всего в салоне находилось 15 пассажиров.

Александра Павлюковец, пострадавшая:

Я спала, я проснулась, когда уже все случилось. Я услышала крики, и машина вот уже стояла. Дальше все начали выходить из маршуртки.

Всех пострадавших госпитализировали в Столбцовскую центральную районную больницу.

После врачебного осмотра детей забрали домой родители. В настоящее время в медучреждении остаются трое взрослых. Состояние двоих, в том числе водителя, оценивается как среднетяжелое. Одна из учительниц, сопровождавшая группу школьников, пока остается в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Некрылова, заместитель главного врача по медицинской части Столбцовской центральной районной больницы:

Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме. На сегодняшний час шестеро детей уже вместе с родителями и сопровождающим были транспортированы по месту жительства, в город Иванов.