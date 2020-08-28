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Ночное ЧП на Маяковского: очевидцы услышали хлопки, а потом загорелись три машины

28 августа 2020 14:08
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Новости Беларуси. Ночью во дворе на Маяковского горели три легковых автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Ночное ЧП на Маяковского: очевидцы услышали хлопки, а потом загорелись три машины-1

Очевидцы утверждают, что услышали несколько громких хлопков. Затем загорелось одно авто, за ним еще два. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили огонь. В результате Hyundai Santa Fe, Skoda Octavia и Volkswagen Passat B5 сильно повреждены.  

Причины происшествия устанавливаются. Одна из версий – поджог.  

# Пожар в автомобиле # происшествия # Фотофакт

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