Ночное ЧП на Маяковского: очевидцы услышали хлопки, а потом загорелись три машины

Новости Беларуси. Ночью во дворе на Маяковского горели три легковых автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Очевидцы утверждают, что услышали несколько громких хлопков. Затем загорелось одно авто, за ним еще два. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили огонь. В результате Hyundai Santa Fe, Skoda Octavia и Volkswagen Passat B5 сильно повреждены.

Причины происшествия устанавливаются. Одна из версий – поджог.