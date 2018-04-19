Прямой эфир

Nissan столкнулся с МАЗ дорожников под Минском: водитель легкового автомобиля погиб

19 апреля 2018 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Легковой автомобиль врезался в МАЗ дорожников под Минском.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерину Сильченко, авария произошла 19 апреля днем на 19 километре трассы Минск-Гродно. Nissan Almera совершил попутное столкновение со стоящим автомобилем МАЗ, который был занят дорожными работами.

Легковой автомобиль развернуло. Произошло касательное столкновение с Mazda.

В результате произошедшего водитель Nissan скончался.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

В середине апреля крупное ДТП произошло на МКАД.

От удара оторвало колёса. 4 автомобиля столкнулись в Минске на кольцевой (читать далее).

# происшествия # Авария в Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилёве 37-летняя начальница склада погибла на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело
19 апреля 2018 14:02

В Могилёве 37-летняя начальница склада погибла на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело

В суд Борисовского района поступили 3 уголовных дела о воинских преступлениях, не связанных с делом рядового Коржича
19 апреля 2018 13:13

В суд Борисовского района поступили 3 уголовных дела о воинских преступлениях, не связанных с делом рядового Коржича

К самоубийству Александра Коржича привели действия трёх сержантов‍
19 апреля 2018 12:14

К самоубийству Александра Коржича привели действия трёх сержантов‍