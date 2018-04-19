Nissan столкнулся с МАЗ дорожников под Минском: водитель легкового автомобиля погиб

Новости Беларуси. Легковой автомобиль врезался в МАЗ дорожников под Минском.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерину Сильченко, авария произошла 19 апреля днем на 19 километре трассы Минск-Гродно. Nissan Almera совершил попутное столкновение со стоящим автомобилем МАЗ, который был занят дорожными работами.
Легковой автомобиль развернуло. Произошло касательное столкновение с Mazda.
В результате произошедшего водитель Nissan скончался.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
В середине апреля крупное ДТП произошло на МКАД.
От удара оторвало колёса. 4 автомобиля столкнулись в Минске на кольцевой (читать далее).