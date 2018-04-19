В суд Борисовского района поступили 3 уголовных дела о воинских преступлениях, не связанных с делом рядового Коржича

Новости Беларуси. В суд Борисовского района поступили три уголовных дела о воинских преступлениях, которые не связаны с делом рядового Коржича.

Об этом сообщила официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова.

«16 марта 2018 года в суд Борисовского района поступило уголовное дело по обвинению Бердника А.М. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 455, ч. 2 ст. 455 УК».

Также в начале апреля «в суд Борисовского района поступило уголовное дело по обвинению Зайца А.С. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 455, ч. 2 ст. 455 УК», а 13 апреля в суд поступило дело «по обвинению Комара А.Г. ч.ч. 1, 2 ст.430, ст. 454, ч.ч. 1, 2 ст.455 УК».

Воинскими признаются те преступления, которые предусмотрены главой 37 Уголовного кодекса против установленного порядка прохождения воинской службы, совершенные лицами, на которых распространяется статус военнослужащего.

19 апреля стало известно, что СК завершил расследование по делу о гибели рядового Коржича.

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