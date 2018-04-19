К самоубийству Александра Коржича привели действия трёх сержантов‍

Указанные сержанты неоднократно применяли физическое насилие в отношении рядового Коржича и других солдат, избивали их руками и ногами, принуждали безвозмездно приобретать продукты и сигареты за разрешение сходить в магазин на территории войсковой части.

По данному делу в качестве обвиняемых привлечены трое военнослужащих срочной службы из числа сержантского состава, которые проходили службу вместе с Александром Коржичем. Следствие установило многочисленные факты превышения ими власти в отношении подчиненных военнослужащих и взяточничество.

Установлено, что солдаты платили деньги, чтобы пользоваться мобильными в любое время. Александр Коржич заплатил командиру отделения, сержанту, за такое разрешение 40 рублей. Этому же сержанту были переданы 30 рублей за то, что тот не будет применять физическое насилие, освободит от хозработ и оградит от выполнения команд и требований других сержантов. Еще 20 рублей обвиняемый получил в качестве «отступных» за то, что находился на стационарном лечении.

Обвиняемые также систематически принуждали подчиненных выполнять физические упражнения. Это происходило вне времени, которое было отведено для занятий, в том числе и ночью.

Были рассмотрены три версии гибели рядового Коржича – самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Все они были проверены, были допрошены более 800 военнослужащих, проведен ряд экспертиз.

«Вывод о доведении до самоубийства рядового Коржича сделан на основании показаний потерпевших и свидетелей, обстоятельств зафиксированных на месте обнаружения трупа (отсутствие следов борьбы как на месте происшествия, так и на теле, ограниченное пространство вентиляционной камеры, целостность форменного обмундирования и его относительная чистота), выводов судебно-медицинской экспертизы о причинах и времени наступления смерти, а также результатов проведенного следственного эксперимента и других материалов уголовного дела».

Экспертиза установила, что кроме странгуляционной борозды на теле погибшего не обнаружено иных прижизненных повреждений.

Обвиняемые систематически превышали власть, совершали в отношении него противоправные действия, которые повлекли его самоубийство.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 57 военнослужащих. Обвиняемые признали вину частично.