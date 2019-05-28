Нетрезвый минчанин угнал машину у друга и попал в ДТП

Новости Беларуси. Выпил и угнал машину друга. Двое минчан после посещения увеселительного заведения решили продолжить вечер дома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда один из друзей уснул, второй решил взять его машину и поехать за добавкой в магазин. Там мужчина встретил еще одну компанию, с которой и продолжил вечер. Чтобы после замести следы, мужчина решил вернуть машину и припарковать ее на старом месте. Однако не смог сделать это, не повредив чужой автомобиль. После попытки скрыться с места ДТП мужчина был задержан.