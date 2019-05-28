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Нетрезвый минчанин угнал машину у друга и попал в ДТП

28 мая 2019 19:49
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Новости Беларуси. Выпил и угнал машину друга. Двое минчан после посещения увеселительного заведения решили продолжить вечер дома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда один из друзей уснул, второй решил взять его машину и поехать за добавкой в магазин. Там мужчина встретил еще одну компанию, с которой и продолжил вечер. Чтобы после замести следы, мужчина решил вернуть машину и припарковать ее на старом месте. Однако не смог сделать это, не повредив чужой автомобиль. После попытки скрыться с места ДТП мужчина был задержан.

Нетрезвый минчанин угнал машину у друга и попал в ДТП-1

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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