«Голштинская порода более продуктивная». Коров из Германии приобрели аграрии Минского района
Новости Беларуси. Более 60 коров, привезенных из Германии, обживают квадратные метры молочно-товарной фермы сельхозпредприятия «Гастелловское», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Именно животные голштинский породы хорошо развиваются и адаптируются к разному клилимату.
Владимир Касницкий, главный зоотехник ОАО «Гастелловское»:
Основная цель привоза этих неселей – для дальнейшего разведения в хозяйстве высокопродуктивного скота. Мы уже вымываем эмбрионы, занимаемся эмбрионтрансплантацией. Таким способом мы быстрее улучшим генетику в хозяйстве.
Белорусский скот тоже неплохой, но Голштинская порода более продуктивная, чем наша черно-пестрая. Наша белорусская черно-пестрая до 10 тысяч литров молока может давать, но голштины способны до 15 тысяч молока в год.
Племенное пополнение должно существенно ускорить развитие хозяйства. В 2018 году от каждой коровы здесь надоили по 8,5 тысяч килограммов молока – и этот результат считается одним из лучших в республике. Теперь же аграрии ставят задачу на ближайшие несколько лет выйти на уровень в 11 тысяч литров молока на корову.