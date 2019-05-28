10-летний мальчик попал под колёса такси на пешеходном переходе в Боровлянах

Новости Беларуси. 10-летний мальчик попал под колеса автомобиля такси в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие произошло на регулируемом пешеходном переходе.

Школьник на велосипеде решил пересечь дорогу, не сходя с двухколесного. В результате пятиклассник с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами госпитализирован.

По информации ГАИ, водитель авто неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за непропуск пешехода.