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10-летний мальчик попал под колёса такси на пешеходном переходе в Боровлянах

28 мая 2019 18:22
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Новости Беларуси. 10-летний мальчик попал под колеса автомобиля такси в Боровлянах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Происшествие произошло на регулируемом пешеходном переходе.

10-летний мальчик попал под колёса такси на пешеходном переходе в Боровлянах-1

Школьник на велосипеде решил пересечь дорогу, не сходя с двухколесного. В результате пятиклассник с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами госпитализирован.

По информации ГАИ, водитель авто неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за непропуск пешехода.

10-летний мальчик попал под колёса такси на пешеходном переходе в Боровлянах-4

10-летний мальчик попал под колёса такси на пешеходном переходе в Боровлянах-6

# Авария # происшествия # Фотофакт

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