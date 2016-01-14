Несколько взрывов прогремели в столице Индонезии: погибли 17 человек

Новости Индонезии. В столице Индонезии утром 14 января прогремели несколько взрывов, а также случилась ожесточенная перестрелка. Объектами нападения террористов стал торговый центр, кафе, здание представительства ООН, полицейский участок. Погибли, по меньшей мере, 17 человек, пострадавших — десятки, в том числе дипломаты ООН.

Взрывов было семь. Троих боевиков удалось уничтожить полиции, еще четверых арестовали.

Облавы в Джакарте продолжаются: спецназ ведет осаду одного из домов, где, возможно, укрылись преступники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.