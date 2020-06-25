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В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля. Пострадал мужчина

25 июня 2020 09:32
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля. 

По информации МЧС, авария случилась днем 24 июня около деревни Петковичи. Произошло ДТП с участием трех автомобилей. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего.   

В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля. Пострадал мужчина-1

Фото: МЧС

Из легковушки Toyota был деблокирован водитель. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.    

Водители двух других автомобилей не пострадали.    

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# Авария в Минской области # происшествия

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