В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля. Пострадал мужчина

Новости Беларуси. В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля.
По информации МЧС, авария случилась днем 24 июня около деревни Петковичи. Произошло ДТП с участием трех автомобилей. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего.
Новости Беларуси. В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля.
По информации МЧС, авария случилась днем 24 июня около деревни Петковичи. Произошло ДТП с участием трех автомобилей. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего.
Фото: МЧС
Из легковушки Toyota был деблокирован водитель. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Водители двух других автомобилей не пострадали.
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