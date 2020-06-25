В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля. Пострадал мужчина

По информации МЧС, авария случилась днем 24 июня около деревни Петковичи. Произошло ДТП с участием трех автомобилей. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего.

Новости Беларуси. В Дзержинском районе столкнулись три автомобиля.

Из легковушки Toyota был деблокирован водитель. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Водители двух других автомобилей не пострадали.