В Солигорском районе перевернулся Renault, пострадала несовершеннолетняя пассажирка

Новости Беларуси. ДТП на автодороге Зажевичи – Березовка в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель Renault Megane не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет, где и перевернулся. Несовершеннолетняя пассажирка, которая была пристегнута ремнями безопасности, госпитализирована.