В Солигорском районе перевернулся Renault, пострадала несовершеннолетняя пассажирка

Новости Беларуси. ДТП на автодороге Зажевичи – Березовка в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП на автодороге Зажевичи – Березовка в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Водитель Renault Megane не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет, где и перевернулся. Несовершеннолетняя пассажирка, которая была пристегнута ремнями безопасности, госпитализирована.
Сам водитель не пострадал. Как выяснилось, он не имел права управления данным видом транспортного средства.