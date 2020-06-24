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В Солигорском районе перевернулся Renault, пострадала несовершеннолетняя пассажирка

24 июня 2020 15:12
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Новости Беларуси. ДТП на автодороге Зажевичи – Березовка в Солигорском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорском районе перевернулся Renault, пострадала несовершеннолетняя пассажирка-1

Водитель Renault Megane не справился с управлением транспортного средства и съехал в кювет, где и перевернулся. Несовершеннолетняя пассажирка, которая была пристегнута ремнями безопасности, госпитализирована.

В Солигорском районе перевернулся Renault, пострадала несовершеннолетняя пассажирка-4

Сам водитель не пострадал. Как выяснилось, он не имел права управления данным видом транспортного средства.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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