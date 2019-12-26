В Минске молодой человек подозревается в сексуальных связях с девочками

Новости Беларуси. В Минске задержан россиянин, который подозревается в сексуальных связях с несовершеннолетними.

Как сообщает МВД Беларуси, в милицию обратились родители 12-летней девочки. Заявители обнаружили в телефоне дочери переписку с неизвестным, который склонил ребёнка переслать ему свои фотографии интимного характера.

Вскоре выяснилось, что подозреваемым является 22-летний гражданин России, в Минске он работал каменщиком. Молодой человек в интернет-общении представлялся подростком и просил собеседниц присылать свои обнажённые снимки.

У парня изъяты мобильник и два ноутбука. При изучении содержимого устройств выявлено около 40 «диалогов» с девочками от 9 до 14 лет. Кроме того, фигурант отправил несовершеннолетним примерно 100 ссылок на порнографические ролики с участием детей.

Задержанному дана правовая оценка, мужчина находится в ИВС. Содержимое изъятых устройств передано в ГКСЭ Беларуси.

Продолжается поиск других потерпевших. Согласно оперативным данным, с четырьмя девочками, с которыми фигурант познакомился в интернете, парень вступал в половую связь.