В Гродно сотрудники милиции спасли двух человек из горящей квартиры

Новости Беларуси. В ночь с 16 на 17 ноября милиционеры в Гродно спасли жизнь двух человек. Напротив Октябрьского РУВД в одной из квартир случился пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его сотрудники немедленно бросились на помощь. Попав в квартиру, они тут же эвакуировали женщину, которая уже была без сознания. А затем вместе с сотрудниками МЧС спасли и хозяина дома. Сейчас эти люди в безопасности.