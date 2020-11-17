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«Разбил окно и начал тушить». Начальник ОДС Октябрьского РОВД Гродно рассказал, как милиционеры спасли людей на пожаре

17 ноября 2020 12:32
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Новости Беларуси. В ночь с 16 на 17 ноября в Гродно милиционеры спасли жизнь двух человек. Пожар случился в одной из квартир напротив Октябрьского РОВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Разбил окно и начал тушить». Начальник ОДС Октябрьского РОВД Гродно рассказал, как милиционеры спасли людей на пожаре -1

Его сотрудники незамедлительно бросились на помощь. К тому моменту огонь уже повредил имущество, закоптил стены и потолок квартиры. Попав в нее, сотрудники МВД тут же эвакуировали женщину, затем вместе с прибывшими сотрудниками МЧС спасли и хозяина дома. Оба пострадавших нуждались в госпитализации. С отравлением продуктами горения их доставили в больницу.

«Разбил окно и начал тушить». Начальник ОДС Октябрьского РОВД Гродно рассказал, как милиционеры спасли людей на пожаре -4

Алексей Якубецкий, начальник ОДС Октябрьского РОВД Гродно:
Горела квартира на первом этаже. Я разбил окно и начал тушить очаг возгорания. Дежурный вместе с сотрудниками роты патрульно-постовой службы побежали в подъезд, чтобы эвакуировать граждан. У соседей оказался ключ от квартиры, где было возгорание, и они нам помогли открыть квартиру.

«Разбил окно и начал тушить». Начальник ОДС Октябрьского РОВД Гродно рассказал, как милиционеры спасли людей на пожаре -7

Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Что именно стало причиной возгорания, выясняется.

# Пожар # происшествия # Алексей Якубецкий # Фотофакт

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