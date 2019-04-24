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Облако пыли высотой с многоэтажку: необычная буря накрыла Гродно

24 апреля 2019 18:24
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Новости Беларуси. С похожим на песчаные бури природным феноменом столкнулись жители Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Облако пыли высотой с многоэтажку: необычная буря накрыла Гродно-1

Плотное облако пыли высотой в многоэтажку за считанные минуты окутало улицы и дворы города. Песчаная буря сопровождалась сильнейшими порывами ветра.

Облако пыли высотой с многоэтажку: необычная буря накрыла Гродно-4

В эпицентре стихии оказались жители микрорайона Ольшанка. Там видимость упала до нуля. Водителям пришлось передвигаться едва ли не вслепую.

Облако пыли высотой с многоэтажку: необычная буря накрыла Гродно-7

# Природные катаклизмы # происшествия # Фотофакт

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