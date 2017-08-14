«Не ожидали, что такое произойдет»: руководитель сельхозпредприятия под Могилевом с предпринимателем пытались украсть почти 20 т пшеницы
Новости Беларуси. Пока одни пополняют закрома, другие их опустошают. В Могилевском районе предотвратили кражу почти 20 тонн пшеницы нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В качестве подозреваемых – руководитель хозяйства и индивидуальный предприниматель. Зерно уже было вывезли с сушилки, но продать его не успели.
Эта история произошла в одном из сельхозпредприятий под Могилевом. Исполняющий обязанности директора решил исполнить «левый» вывоз зерна. В компаньоны мужчина взял знакомого предпринимателя.
Эти 20 тонн пшеницы шли как неучтенка. Предприимчивые напарники продумали все заранее, сделали фиктивные документы. И.о. директора оставалось лишь дать команду на отгрузку. Кузова многотонного грузовика как раз хватило, чтобы вывезти урожай с зернотока.
Андрей Харкевич, начальник 1 отдела управления по борьбе с экономическими преступления УВД Могилевского облисполкома:
Исполняющий обязанности директора дал прямые указания своим подчиненным по службе лицам на отпуск зерна в адрес этого индивидуального предпринимателя. Потом фактически оно было списано, как отпущенное в другие хозяйства. На момент задержания у правонарушителей были сопроводительные документы, согласно которым данная пшеница была приобретена у другого индивидуального предпринимателя.
Реализовать пшеницу злоумышленники не успели. Оперативники помешали. Зерно, оцененное в 4110 рублей, вернули в хозяйство. А организаторы кражи задержаны. Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Грозит до пяти лет лишения свободы. В хозяйстве о махинациях своего руководителя не догадывались.
Павел Бакунович, главный агроном УКСП «Махово»:
Мы как-то не ожидали, что такое произойдет. В принципе, здесь всегда был порядок, тихо, нормально. Я вообще на следующий день узнал об этом. Машины приходят, уходят, госзаказ. Сам директор руководил всем. Так что я не знаю, я на поле был. Это впервые.
Руководство района уже успело назначить нового руководителя в это хозяйство. Ему предстоит завершить уборочную кампанию, которая пока здесь проходит ни шатко ни валко. Урожайность в 21 центнер с гектара – показатель откровенно слабый.
Во время уборочной кампании милиция особенно пристально мониторит работу сельхозпредприятий. Только в Могилевской области правоохранители выявили более 20 фактов мелких хищений. Лакомым куском для злоумышленников становится не только урожай, но и горюче-смазочные материалы. В отношении работников сельхозпредприятий в регионе возбудили три уголовных дела.