«Не ожидали, что такое произойдет»: руководитель сельхозпредприятия под Могилевом с предпринимателем пытались украсть почти 20 т пшеницы

Новости Беларуси. Пока одни пополняют закрома, другие их опустошают. В Могилевском районе предотвратили кражу почти 20 тонн пшеницы нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве подозреваемых – руководитель хозяйства и индивидуальный предприниматель. Зерно уже было вывезли с сушилки, но продать его не успели.

Эта история произошла в одном из сельхозпредприятий под Могилевом. Исполняющий обязанности директора решил исполнить «левый» вывоз зерна. В компаньоны мужчина взял знакомого предпринимателя.

Эти 20 тонн пшеницы шли как неучтенка. Предприимчивые напарники продумали все заранее, сделали фиктивные документы. И.о. директора оставалось лишь дать команду на отгрузку. Кузова многотонного грузовика как раз хватило, чтобы вывезти урожай с зернотока.