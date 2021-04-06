«Друзья кинули и уехали». Сотрудники ГАИ помогли потерявшемуся школьнику вернуться домой

Сотрудники ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД патрулировали улицу Толстого и заметили расстроенного мальчика, который сидел на траве. Как оказалось, он потерялся.

Школьник катался с друзьями на велосипеде и в какой-то момент отстал от них. Дорогу домой не запомнил, а мобильного телефона при себе не было.