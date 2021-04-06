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Авария в Шабанах: водителя занесло на повороте и выбросило на встречную полосу

06 апреля 2021 14:55
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Новости Беларуси. Серьезная авария на улице Селицкого. 31-летний водитель с травмами доставлен в больницу, в автомобиле он был один, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария в Шабанах: водителя занесло на повороте и выбросило на встречную полосу-1

ДТП произошло возле 39-го дома. Машина двигалась со стороны поселка Королищевичи в направлении улицы Алеся Бачило. Из-за неправильно выбранной скорости автомобиль на повороте выбросило на встречную полосу, где он перевернулся.

Авария в Шабанах: водителя занесло на повороте и выбросило на встречную полосу-4

Алексей Жабко, инспектор ДПС ОГАИ Заводского района:
При выборе скорости не учел технические характеристики машины, вследствие чего выехал на встречную полосу движения, после выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на осветительную мачту.

Авария в Шабанах: водителя занесло на повороте и выбросило на встречную полосу-7

Автомобиль получил серьезные механические повреждения. К счастью, пешеходов поблизости не было. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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