Авария в Шабанах: водителя занесло на повороте и выбросило на встречную полосу

Новости Беларуси. Серьезная авария на улице Селицкого. 31-летний водитель с травмами доставлен в больницу, в автомобиле он был один, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Серьезная авария на улице Селицкого. 31-летний водитель с травмами доставлен в больницу, в автомобиле он был один, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
ДТП произошло возле 39-го дома. Машина двигалась со стороны поселка Королищевичи в направлении улицы Алеся Бачило. Из-за неправильно выбранной скорости автомобиль на повороте выбросило на встречную полосу, где он перевернулся.
Алексей Жабко, инспектор ДПС ОГАИ Заводского района:
При выборе скорости не учел технические характеристики машины, вследствие чего выехал на встречную полосу движения, после выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на осветительную мачту.
Автомобиль получил серьезные механические повреждения. К счастью, пешеходов поблизости не было. По факту ДТП проводится проверка.