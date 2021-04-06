Авария в Шабанах: водителя занесло на повороте и выбросило на встречную полосу

Новости Беларуси. Серьезная авария на улице Селицкого. 31-летний водитель с травмами доставлен в больницу, в автомобиле он был один, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП произошло возле 39-го дома. Машина двигалась со стороны поселка Королищевичи в направлении улицы Алеся Бачило. Из-за неправильно выбранной скорости автомобиль на повороте выбросило на встречную полосу, где он перевернулся.

Алексей Жабко, инспектор ДПС ОГАИ Заводского района:

При выборе скорости не учел технические характеристики машины, вследствие чего выехал на встречную полосу движения, после выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на осветительную мачту.