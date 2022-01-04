«Им требуется дополнительное лечение». Почётный консул РФ навестил пострадавших в ДТП в Витебской области

Новости Беларуси. Двое российских граждан остаются в тяжелом состоянии после ДТП с участием экскурсионного автобуса под Витебском. Всю необходимую правовую и финансовую поддержку туристам, пострадавшим в аварии, оказывает посольство России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетный консул в Витебске и Витебской области Юрий Суманеев 4 января пообщался с ними в больнице. Большая часть пациентов после оказания помощи медиками идет на выписку. Еще две женщины, у которых переломы позвоночника и ключицы, продолжат лечение на родине. Сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавших. По этому случаю витебские медики проконсультировались с коллегами из Национального медцентра нейрохирургии имени Бурденко.