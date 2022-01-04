«Им требуется дополнительное лечение». Почётный консул РФ навестил пострадавших в ДТП в Витебской области
Новости Беларуси. Двое российских граждан остаются в тяжелом состоянии после ДТП с участием экскурсионного автобуса под Витебском. Всю необходимую правовую и финансовую поддержку туристам, пострадавшим в аварии, оказывает посольство России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почетный консул в Витебске и Витебской области Юрий Суманеев 4 января пообщался с ними в больнице. Большая часть пациентов после оказания помощи медиками идет на выписку. Еще две женщины, у которых переломы позвоночника и ключицы, продолжат лечение на родине. Сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавших. По этому случаю витебские медики проконсультировались с коллегами из Национального медцентра нейрохирургии имени Бурденко.
Юрий Суманеев, Почетный консул Российской Федерации в Витебске и Витебской области:
Им требуется дополнительное лечение и дополнительная специализированная транспортировка. Эту транспортировку российские власти готовы оказать в полном объеме. Любыми средствами транспорта. Ну и белорусские врачи говорят, что эти люди сегодня могли бы проходить дальнейшее лечение в специализированных медицинских центрах на территории Республики Беларусь.
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