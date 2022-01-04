Пострадавшие в ДТП в Витебской области: «Никто равнодушным не остался. Машины все останавливались. Помогали нам выбираться»

Новости Беларуси. Двое российских граждан остаются в тяжелом состоянии после ДТП с участием экскурсионного автобуса под Витебском. Всю необходимую правовую и финансовую поддержку туристам, пострадавшим в аварии, оказывает посольство России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились российские туристы, произошло 3 января. В результате столкновения с легковым автомобилем транспортное средство опрокинулось. Водитель легковушки, житель Кричева, от полученных травм погиб. Возбуждено уголовное дело. 42 человека из автобуса были доставлены в Витебскую областную больницу. Здесь им оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Среди пассажиров был один 8-летний ребенок. Он чувствует себя хорошо.

Татьяна и Роман Апурины, пострадавшие (Россия):

Как сама произошла авария, мы даже не поняли, потому что мы спали. Как потом поняли, вылетел водитель на встречку. Помощь нам оказали в полном объеме. Спасибо всем жителям Беларуси, которые проезжали мимо. Никто равнодушным не остался. Машины все останавливались. Помогали нам выбираться. Аптечки давали.