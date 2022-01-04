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«Два из них с тяжёлыми травмами». Врач рассказал о состоянии россиян, которые пострадали в ДТП под Витебском

04 января 2022 07:56
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Новости Беларуси. Часть попавших в ДТП под Витебском российских туристов готовят к выписке. Об этом рассказал главврач областной клинической больницы, куда после аварии были доставлены пострадавшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Два из них с тяжёлыми травмами». Врач рассказал о состоянии россиян, которые пострадали в ДТП под Витебском-1

Помощь понадобилась всем, кто находился в салоне автобуса. Это 42 человека. На момент поступления в стационар пятеро были в тяжелом состоянии с переломами позвоночника и ключицы. Состояние еще 18 пациентов врачи оценили как средней тяжести, остальные получили незначительные травмы. Среди пострадавших – один ребенок. Он находится в удовлетворительном состоянии. Накануне для оказания помощи в Витебск приехали коллеги из столичных учреждений.  

«Два из них с тяжёлыми травмами». Врач рассказал о состоянии россиян, которые пострадали в ДТП под Витебском-4

Евгений Матусевич, главный врач Витебской областной клинической больницы:  
42 пациента пострадавших, два из них с тяжелыми травмами, которым проводится весь комплекс лечебных и диагностических мероприятий. Планируется по этим пациентам консультация в российском центре нейрохирургии имени Бурденко. По телемедицине мы сейчас связались с российскими коллегами, ее организовываем. Остальные пациенты, 40 человек, в настоящее время в удовлетворительном состоянии. Весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий им проведен в полном объеме, часть из них готовится к выписке.  

«Два из них с тяжёлыми травмами». Врач рассказал о состоянии россиян, которые пострадали в ДТП под Витебском-7

ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились российские туристы, произошло 3 января. В результате столкновения с легковым автомобилем транспортное средство опрокинулось. Водитель легковушки, житель Кричева, от полученных травм погиб на месте.  

# Авария в Витебской области # происшествия # Евгений Матусевич # Фотофакт

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