Навозная «река» из колхоза «Прогресс» в Могилевской области растекается по природоохранной зоне

Новости Беларуси. Неконтролируемый слив органики из животноводческого комплекса на Могилевщине грозит обернуться настоящей экологической катастрофой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тему сюжета подсказали наши зрители. Звонок на «горячую линию» СТВ поступил от жителя Костюковичского района Могилёвской области. Мужчина рассказал, что на протяжении нескольких лет с местной молочно-товарной фермы колхоза «Прогресс» на территорию природоохранной зоны текут в прямом смысле потоки отходов жизнедеятельности животных. Немаловажно и то, что изначально комплекс сдали в эксплуатацию без необходимых для этого навозных отстойников. Наш корреспондент Ирина Недобоева выехала на место и не поверила своим глазам.

Навозная река. Тонны органики из животноводческого комплекса сельхозпредприятия «Колхоз «Прогресс» в Костюковичском районе растекаются по всей округе. К слову, ферма находится в нескольких шагах от природоохранной зоны. Навозная жижа практически беспрерывно стекает в местную реку. И, если для почвы такое удобрение только польза, то водоему же наносится колоссальный ущерб.

Эти огромные залежи органики накапливались годами. И только с приездом нашей съемочной группы у местного руководства нашлись и техника, и люди. А главное - желание уберечь природоохранную зону, с которой собственно и граничит ферма, от экологической катастрофы.

Дом Николая Тымонюка находится аккурат рядом с молочно-товарной фермой СПК "Прогресс". Но до прогресса здесь, вздыхает сельчанин, как до луны. По всему периметру ограждения комплекса образовались устоявшиеся русла. Это говорит о том, что отходы жизнедеятельности протекают здесь давно и регулярно.

Николай Тымонюк, местный житель:

При сдаче фермы должны были построиться очистные сооружения. Но ферму приняли без них. Кто подписывал такую приемку? Это ведь нанесение ущерба государству.

Переполненные навозосборники просто не выдерживают таких объемов. Зловонный поток захватил территорию всей фермы, и как лава двинулся по склону к реке. Создается впечатление, что здесь собран весь стратегический запас органических удобрений не только Костюковичского района, но и всей Могилёвской области. Специалисты на ситуацию уже обратили внимание.

Николай Листратенко, начальник Костюковичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира:

Взяли пробы, нарушение налицо. Посмотрим, как повлияло это на растительность и рыбу.

По словам местного жителя Николая Тымонюка, такая ситуация в «Прогрессе» возникла отнюдь не вчера. Проблеме даже не один год. Мужчина устал обивать пороги инстанций. Положение дел могла бы спасти своевременная очистка специальных отстойников, которых нет.

Андрей Силицкий, первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Костюковичского райисполкома:

Мы сейчас экстренно будем убирать все это. Такого, конечно, нельзя было допускать. И впредь будем стараться такого не допускать.

И только сегодня, с приездом съёмочной группы «Столичного телевидения», в "Прогрессе" на борьбу с навозной стихией бросили всю технику, что есть в районе. Приехали специалисты природоохранного ведомства, водоканал и представители местной власти. А вот у руководства самого сельхозпредприятия, вероятно, нашлись более важные дела. На встречу ни директор, ни его заместитель так и не пришли. Жаль, что такие очевидные проблемы они не торопятся не только решать, но даже замечать.