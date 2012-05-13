Наводнения в Китае и Грузии уже привели к жертвам. Погибли более 45 человек

Растет число жертв масштабного наводнения в Китае. Сообщается, что погибли уже более 40 человек. В настоящее время в районах бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.

В пострадавших регионах нарушено электроснабжение, связь и транспортное сообщение. Разрушены сотни построек. В общей сложности из-за непогоды пострадали около 350 тысяч жителей северо-запада Китая.

Наводнение привело к человеческим жертвам и в Грузии. В Тбилиси из-за большой воды погибли 5 человек. Спасатели продолжают эвакуацию населения из пострадавших районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.