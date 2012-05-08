ЦРУ предотвратило попытку теракта в самолете, направлявшегося в США

Новости США. ЦРУ предотвратило попытку теракта в самолете. Йеменское отделение «Аль-Каиды» планировало взорвать направляющийся в Америку лайнер, используя бомбу нового поколения. Устройство не содержало металлических деталей, его можно было пронести на самолет через установленные в аэропортах металлодетекторы.

Исламисты намеревались приурочить теракт к годовщине гибели своего главаря Усамы бен Ладена, которого американский спецназ уничтожил в мае прошлого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.