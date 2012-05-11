Новости Беларуси. В Могилевской области раскрыто жестокое убийство 16-летней девушки. Пропавшую учащуюся Славгородского профлицея искали больше месяца, пока удалось выйти на след подозреваемых. Девушка исчезла еще в конце марта. Она несколько дней не появлялась на занятиях, и о пропаже в милицию заявил директор лицея.

Как выяснило следствие, девушка вместе с подругой и их общим знакомым распивали спиртное. В результате вспыхнула серьезная ссора. И подруга ударила девушку ножом в грудь. Хозяин дома спрятал тело убитой в сарае, а через несколько дней закопал его на своем приусадебном участке.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Леваньков, следователь по особо важным делам УСК Республики Беларусь по Могилевской области:

Пункт 15 ч. 2 ст. 39 «Убийство, совершенное группой лиц». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет, либо наказание в виде пожизненного заключения, либо исключительная мера наказания. Что касается несовершеннолетней, то ей грозит наказание до 15 лет лишения свободы.