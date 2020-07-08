Наводнение в Украине: лопаты вместо вёсел — люди спасались как могли. Чем Беларусь помогла в трудной ситуации?

Новости Беларуси. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Груз сформировали в кратчайшие сроки и отправили утром 8 июля с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС. Общая масса гуманитарной помощи – 30 тонн.

Напомним, в результате ЧС, вызванного дождями в конце июня, пострадали пять областей Украины, три человека погибли, разрушены 110 километров дорог, уничтожены два десятка мостов.

Кристина Федорович восстановила хронологию событий.

Затопленные города и дома, поваленные мосты и деревья, перевернутые автомобили и погибшие люди. Это реальные кадры пострадавшей от непогоды Украины. К масштабному наводнению люди были не готовы. Да и разве к такому подготовишься? Оттого спасались как могли.

Вместо погреба бассейн, а в качестве передвижения там, где это, конечно, возможно, – подручные средства. В ход идут даже лопаты вместо весел.

Все вспоминают как страшный сон. Хотя, глядя на последствия, забыть сложно. Пострадали пять областей, особенно тяжелая ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой. 22 июня здесь ввели чрезвычайные меры безопасности.

Всего под ударом стихии оказалось 165 населенных пунктов, полностью разрушено 110 километров дорог и 19 мостов. Три человека погибли: пожилая женщина утонула, упав в бурный ручей, скончались водитель и пассажир автомобиля, который смыло с дороги в реку. Еще один человек пропал без вести.

В самый пострадавший регион 7 июля прибыл и украинский лидер. Владимир Зеленский оценил обстановку и попросил другие страны откликнуться на помощь в ликвидации последствий наводнения.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Действительно поражает масштаб этой трагедии, то, что мы видели и с высоты с вертолета, и здесь видим, общаясь с людьми. Видим, что затоплен регион, разрушено более 8 000 зданий, затоплено около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, а это их жизнь и возможность питания, разрушены дороги, дамбы, несколько старых мостов.

И уже утром 8 июля помощь в пострадавшие украинские районы отправилась из Беларуси. По поручению нашего Президента.

Анатолий Долголевец, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В июне в нашей братской соседней стране Украине произошла чрезвычайная ситуация. Были разрушены инфраструктуры населенных пунктов, пострадало более 150 населенных пунктов. По решению главы государства Республики Беларусь оказывается гуманитарная помощь нашей соседней стране. Коллеги из Пограничного комитета, из Таможенного встречают, сопровождают как с нашей стороны, так и с украинской стороны.

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский лично встречались в Житомире в 2019 году на Форуме регионов Беларуси и Украины. Тет-а-тет главы государств общались впервые, но риторика уже была общей: два народа всегда будут вместе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас, несмотря на ту границу, которую нас вроде бы заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, нет никаких кордонов. Мы действительно понимаем друг друга. Я хочу вас заверить, что у нас не только прагматичная основа взаимодействия с украинским государством и народом Украины. Эта глубокая большая идеология основана на той истории, которую мы с вами пережили. Да и сейчас нам непросто. Все проблемы, которые есть у нас и у вас, мы переживаем вместе. В тяжелое для соседей время слово сдержали.

Кристина Федорович, корреспондент:

Груз помощи собрали в кратчайшие сроки и отправили сегодня утром прямиком отсюда, где мы сейчас и находимся. Это Республиканский отряд специального назначения МЧС. Гуманитарная помощь – это 30 тонн оборудования: две электростанции, мотопомпы, более полутора тысяч пожарных рукавов, палатки и комплекты индивидуальной защиты для ликвидации последствий наводнений.

Наша страна протягивает руку помощи в трудной ситуации отнюдь не впервые. Белорусские спасатели регулярно помогают тушить пожары в Турции и даже в эти дни. Два борта Ми-8 уже совершили 31 полет и больше 100 раз сбросили воду. Авиаторы МЧС пробудут в Турции до конца октября.