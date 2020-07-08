Прямой эфир

Минчанин украл инвалидную коляску у спортсменки, пока она была на тренировке

08 июля 2020 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минчанин украл инвалидную коляску у спортсменки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанин украл инвалидную коляску у спортсменки, пока она была на тренировке-1



К правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что неизвестный похитил ее средство передвижения, пока она была на тренировке. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как похититель передвигался на коляске. Позднее милиционеры задержали 44-летнего минчанина.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В тот день мужчина употреблял спиртное и, возвращаясь домой через парк, прихватил с собой коляску. Украденное имущество хранил на балконе.

# Кража # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Калинковичах три человека пострадали при столкновении Hyundai и Volkswagen
08 июля 2020 11:19

В Калинковичах три человека пострадали при столкновении Hyundai и Volkswagen

В Кировске мужчину засыпало грунтом при проведении земляных работ
08 июля 2020 08:10

В Кировске мужчину засыпало грунтом при проведении земляных работ

В Логойском районе в результате пожара пострадал пенсионер
08 июля 2020 06:29

В Логойском районе в результате пожара пострадал пенсионер