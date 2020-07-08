Минчанин украл инвалидную коляску у спортсменки, пока она была на тренировке





К правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что неизвестный похитил ее средство передвижения, пока она была на тренировке. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как похититель передвигался на коляске. Позднее милиционеры задержали 44-летнего минчанина.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В тот день мужчина употреблял спиртное и, возвращаясь домой через парк, прихватил с собой коляску. Украденное имущество хранил на балконе.