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Пьяный житель Мозыря разбил витрину аптеки. В ней не оказалось настойки календулы

08 июля 2020 15:33
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Новости Беларуси. В Мозыре нетрезвый мужчина разнес витрину аптеки.  

По информации МВД, происшествие случилось днем шестого июля. Поступил сигнал из аптеки по улице Притыцкого.  

Фармацевт рассказала, что пьяный мужчина поругался с посетителем, разбил витрину и скрылся.  

Очевидцы показали, куда побежал мужчина. Милиционеры нашли его у соседнего магазина, в котором мужчина также поругался с продавцом.  

Оказалось, что причиной агрессии стало отсутствие в продаже настойки календулы.

Пьяный житель Мозыря разбил витрину аптеки. В ней не оказалось настойки календулы-1

Фото: МВД  

Ее некоторые люди, которые злоупотребляют спиртным, употребляют вместо алкоголя.  

34-летний мужчина был задержан. По заключению экспертов, у него было 2,4 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.    

Только в 2020 году мозырянин 10 раз привлекался к административной ответственности за распитие спиртного или появление в состоянии опьянения в общественном месте, а также за мелкое хулиганство и умышленное повреждение имущества.  

В конце мая в Гродно парень поссорился с девушкой и повредил четыре машины – здесь подробнее.  

# Хулиганство # происшествия

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