Пьяный житель Мозыря разбил витрину аптеки. В ней не оказалось настойки календулы

Очевидцы показали, куда побежал мужчина. Милиционеры нашли его у соседнего магазина, в котором мужчина также поругался с продавцом.

Фармацевт рассказала, что пьяный мужчина поругался с посетителем, разбил витрину и скрылся.

По информации МВД, происшествие случилось днем шестого июля. Поступил сигнал из аптеки по улице Притыцкого.

Ее некоторые люди, которые злоупотребляют спиртным, употребляют вместо алкоголя.

34-летний мужчина был задержан. По заключению экспертов, у него было 2,4 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Только в 2020 году мозырянин 10 раз привлекался к административной ответственности за распитие спиртного или появление в состоянии опьянения в общественном месте, а также за мелкое хулиганство и умышленное повреждение имущества.