Православную икону 19 века обнаружили минские таможенники в посылке «с ковром» из Голландии

Новости Беларуси. Минские таможенники обнаружили в посылке православную икону. Международное почтовое отправление пришло из Голландии и по документам там должен был находиться ковер.

Экспертиза показала, что обнаруженное произведение искусства относится к 19 веку и включает изображения Богоматери Нечаянная радость и Богоматери Феодоровской, святителя Николая и святых преподобных Патапия и Феодосии.

По мнению экспертов, икона является памятником старообрядческой Иконописи. С учетом исторической, культурной и художественной ценности раритет оценили в 10 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.