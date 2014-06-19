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Православную икону 19 века обнаружили минские таможенники в посылке «с ковром» из Голландии

19 июня 2014 07:07
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Новости Беларуси. Минские таможенники обнаружили в посылке православную икону. Международное почтовое отправление пришло из Голландии и по документам там должен был находиться ковер.

Экспертиза показала, что обнаруженное произведение искусства относится к 19 веку и включает изображения Богоматери Нечаянная радость и Богоматери Феодоровской, святителя Николая и святых преподобных Патапия и Феодосии.

По мнению экспертов, икона является памятником старообрядческой Иконописи. С учетом исторической, культурной и художественной ценности раритет оценили в 10 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Иконы

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