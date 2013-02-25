«Тесака» выпустили из минского СИЗО, но обязали остаться в Беларуси

Новости Беларуси. Трое подозреваемых по «делу Тесака» отпущены под обязательство о явке. В их числе гражданин России Максим Марцинкевич. Он выразил желание сотрудничать со следствием. Об этом сообщили в Следственном комитете по городу Минску. Марцинкевич пока не имеет права покидать Беларусь и должен являться на допросы.

Уголовное дело, которое возбудили по факту драки 14 февраля, не прекращено. Следствию известно, что в конфликте с двух сторон участвовали по три человека. Одному из них, гражданину Беларуси, были причинены многочисленные телесные повреждения.

Статья «хулиганство, совершенное с применением оружия» предусматривает до 10 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.