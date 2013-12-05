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Наводнение и оползни на Сицилии разрушили дороги, дома проваливаются под землю

05 декабря 2013 07:02
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Новости Италии. На юге Италии из-за стихийного бедствия сложилась чрезвычайная ситуация. Небольшой городок на острове Сицилия оказался отрезан от внешнего мира. Непрекращающиеся в регионе ливни стали причиной масштабных наводнений и оползней. Размыты насыпи под рядом автодорог, из-за чего парализовано практически полностью автомобильное сообщение.

Пострадали также жилые дома и местный супермаркет. Из-за проседания грунта они начали проваливаться под землю.

В дополнение к этим бедам местные жители остались без тепла и света. Спасатели отключили подачу газа и электричества, опасаясь возможных аварий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наводнение # Фотофакт

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