Наводнение и оползни на Сицилии разрушили дороги, дома проваливаются под землю

Новости Италии. На юге Италии из-за стихийного бедствия сложилась чрезвычайная ситуация. Небольшой городок на острове Сицилия оказался отрезан от внешнего мира. Непрекращающиеся в регионе ливни стали причиной масштабных наводнений и оползней. Размыты насыпи под рядом автодорог, из-за чего парализовано практически полностью автомобильное сообщение.

Пострадали также жилые дома и местный супермаркет. Из-за проседания грунта они начали проваливаться под землю.

В дополнение к этим бедам местные жители остались без тепла и света. Спасатели отключили подачу газа и электричества, опасаясь возможных аварий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.