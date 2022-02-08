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Наркоконтроль задержал с поличным двоих жителей Борисова, которые занимались сбытом психотропных веществ

08 февраля 2022 14:26
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Новости Беларуси. Столичный наркоконтроль задержал с поличным двоих жителей Борисова, которые занимались сбытом психотропных веществ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Фасовка наркотиков для последующего сбыта через закладки осуществлялась в гараже одного из молодых людей.  

Наркоконтроль задержал с поличным двоих жителей Борисова, которые занимались сбытом психотропных веществ-1

Оперативники изъяли 550 грамм мефедрона, 20 грамм альфа-PVP и 100 грамм марихуаны. Задержанные рассказали, что на виртуальный магазин наркотиков работали порядка двух месяцев и сами также употребляли. Для конспирации арендовали такси, на котором перевозили как пассажиров, так и запрещенный товар. При этом, чтобы не привлекать внимания членов гаражного кооператива, парни оборудовали в стене бокса потайную входную дверь. На молодых людей заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.  

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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