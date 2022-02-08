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Изъято более 700 граммов различных наркотиков. В Минске взяли с поличным двух сбытчиков

08 февраля 2022 09:07
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Новости Беларуси. Столичный наркоконтроль задержал с поличным двоих жителей Борисова 19-ти и 23 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гараже одного из них молодые люди фасовали психотропы для сбыта через закладки.  

Изъято более 700 граммов различных наркотиков. В Минске взяли с поличным двух сбытчиков-1

Оперативники изъяли более 700 граммов различных наркотических веществ. На виртуальный «наркомаркет» парни работали около двух месяцев. Для конспирации арендовали автомобиль такси: перевозили как клиентов, так и запрещенный товар. Чтобы не привлекать внимания членов гаражного кооператива, оборудовали в стене бокса потайную входную дверь.  

Изъято более 700 граммов различных наркотиков. В Минске взяли с поличным двух сбытчиков-4

Виталий Тюнис, начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД Минска:   
С целью конспирации молодые люди взяли в аренду автомобиль такси и занимались извозом. Данный автомобиль парни использовали и для перевозки наркотика. Для расфасовки дурмана парни оборудовали гараж в гаражном кооперативе, чтобы не привлекать внимания соседей по гаражу, вырезали в задней стенке потайную дверь на улицу. Оперативниками парни были застигнуты врасплох, когда те собирались расфасовать и разложить очередную партию наркотиков.  

Изъято более 700 граммов различных наркотиков. В Минске взяли с поличным двух сбытчиков-7

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.  

# Наркотики # происшествия # Виталий Тюнис # Фотофакт

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