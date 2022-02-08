Изъято более 700 граммов различных наркотиков. В Минске взяли с поличным двух сбытчиков

Новости Беларуси. Столичный наркоконтроль задержал с поличным двоих жителей Борисова 19-ти и 23 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гараже одного из них молодые люди фасовали психотропы для сбыта через закладки.

Оперативники изъяли более 700 граммов различных наркотических веществ. На виртуальный «наркомаркет» парни работали около двух месяцев. Для конспирации арендовали автомобиль такси: перевозили как клиентов, так и запрещенный товар. Чтобы не привлекать внимания членов гаражного кооператива, оборудовали в стене бокса потайную входную дверь.

Виталий Тюнис, начальник отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД Минска:

С целью конспирации молодые люди взяли в аренду автомобиль такси и занимались извозом. Данный автомобиль парни использовали и для перевозки наркотика. Для расфасовки дурмана парни оборудовали гараж в гаражном кооперативе, чтобы не привлекать внимания соседей по гаражу, вырезали в задней стенке потайную дверь на улицу. Оперативниками парни были застигнуты врасплох, когда те собирались расфасовать и разложить очередную партию наркотиков.