Наркоконтроль ворвался на вечеринку, где собирались употребить психотропы

Новости Беларуси. Прерванное веселье. Неожиданными гостями на масштабной нарковечеринке в Минске стали сотрудники наркоконтроля вместе с коллегами из инспекции по делам несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оперативной информации молодые люди, некоторым из них не было и 18-ти, намеревались употребить психотропы. Известно, что поводом для встречи стали прошедшие праздники.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

В ходе проведения осмотра жилого помещения и личного обыска были обнаружены и изъяты наркотики. У одного несовершеннолетнего при себе имелось порядка 5 граммов марихуаны и половина грамма особо опасного психотропного вещества. У второго несовершеннолетнего при себе имелось около половины грамма марихуаны.