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Наркоконтроль ворвался на вечеринку, где собирались употребить психотропы

21 января 2019 13:45
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Новости Беларуси. Прерванное веселье. Неожиданными гостями на масштабной нарковечеринке в Минске стали сотрудники наркоконтроля вместе с коллегами из инспекции по делам несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наркоконтроль ворвался на вечеринку, где собирались употребить психотропы-1

По оперативной информации молодые люди, некоторым из них не было и 18-ти, намеревались употребить психотропы. Известно, что поводом для встречи стали прошедшие праздники.

Наркоконтроль ворвался на вечеринку, где собирались употребить психотропы-4

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В ходе проведения осмотра жилого помещения и личного обыска были обнаружены и изъяты наркотики. У одного несовершеннолетнего при себе имелось порядка 5 граммов марихуаны и половина грамма особо опасного психотропного вещества. У второго несовершеннолетнего при себе имелось около половины грамма марихуаны.

Наркоконтроль ворвался на вечеринку, где собирались употребить психотропы-7

Никто из задержанных ранее к ответственности не привлекался. Однако в отношении двух парней возбуждены уголовные дела. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Правоохранителям предстоит выяснить канал поставки наркотиков.

# Наркотики # происшествия # Наталья Ганусевич # Фотофакт

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