Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Новости Беларуси. Две собаки терроризируют жителей частного сектора в Витебске. Причем от внезапных нападений псов страдают исключительно женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьники уже давно носят с собой электронные отпугиватели, но и они не всегда спасают. А на днях четвероногие напали на беременную женщину. Почему работники витебской службы отлова не могут решить проблему, выясняла Анастасия Бут. С ребенком под сердцем и слезами на глазах. Марина до сих пор не может прийти в себя. Укус на ноге предательски ноет, напоминая о том злополучном дне.

Марина Шидловская, жительница Витебска:

Одна выскочила – просто лаяла на меня. Она меня не трогала, а потом из-за калитки выскочила вторая собака, побольше. Оскалилась. Покусала мне ноги. Порвала джинсы. Больше переживала за своего ребенка, не за себя, как это на нем могло сказаться. Две собаки держат в страхе жителей сразу нескольких витебских улиц. Причем нападают исключительно на женщин и детей, рассказывают очевидцы. И во всем винят сердобольную соседку. Женщина постоянно подкармливает животных.

Сергей Гринкевич, житель Витебска:

Проблема, что женщина их кормит. Кормит из-под калитки, с ее двора они выбегают. Пытались разговаривать с хозяйкой, хозяйка начала отрицать: «Не мои собаки», но кормит их она.

– А чьи эти собаки? – А вы не знаете чьи? Бездомные! – Ну вы же их кормите? – И что? И вы покормите! – Я не буду кормить. – Ну не кормите. А я буду кормить. И убивать не буду, хотите – травите.

Своими историями общения с бродячими псами делятся и другие жители района. Рассказывают, что собаки ведут себя здесь по-хозяйски и людей не боятся.

Юлия Родичева, жительница Витебска:

Шла с работы, и вдвоем они выскочили – черная и рыжая. Хорошо, что у меня сумка здесь была через плечо. Она схватила меня за эту сумку и потащила.

Лидия Воробьева, жительница Витебска:

Ребенок мой плакал сидел. И напротив у нас есть многодетная семья, тоже девочка. Они играли на улице, и собака налетела на того ребенка, укусила за ногу. Мы пишем с этой мамой заявление, вызываем скорую. Ребенка отправляют на уколы, которые необходимо уколоть. А мне приходит ответ от нашего Железнодорожного РОВД, от начальника, что мое письмо переслали на спецавтобазу.

Пока письма так и не принесли должного результата. Максимум, чего удалось добиться за последние полгода – забрать появившееся потомство.

Павел Фильгин, мастер санитарной колонны спецавтобазы Витебска:

В среднем, на одну заявку мы выезжаем 2-3 раза. Если безнадзорных животных не обнаружено по указанному адресу, мы, к сожалению, не можем себе просто позволить тратить на одну заявку порядка двух часов. Потому что где-то одну, сейчас два часа здесь, упускаем 10 там. После поимки животных привозят в витебский приют. Единственный в Беларуси, где не применяют эвтаназию. А волонтеры изо всех сил пытаются пристроить кошек и собак в добрые руки. Сегодня пятеро четвероногих обрели новый дом.

Каролина Терентьева, ветеринар Витебского приюта для бездомных животных:

Безнадежных собак не бывает – бывают безнадежные хозяева. Любую собаку при помощи кинолога, дрессировки и любви можно исправить. Но многие сильно рано сдаются. На данный момент в приюте находятся около 380 животных. Примерно 40-50 котов, остальные – собаки и щенки.