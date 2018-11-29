Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой
Новости Беларуси. В Слуцком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, авария случилась днем двадцать восьмого ноября. За рулем автомобиля ЗИЛ находился 34-летний мужчина. Он ехал в направлении Слуцка, выехал на встречную полосу на участке дороги с ограниченной видимостью.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Произошло столкновение с фурой Scania, за рулем которой находился 47-летний водитель.
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
В результате случившегося фура Scania съехала в кювет, а у ЗИЛа сорвало кабину и двигатель.
Водители были госпитализированы – здесь подробнее.
По факту аварии проводится проверка.