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Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой

29 ноября 2018 09:19
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Новости Беларуси. В Слуцком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, авария случилась днем двадцать восьмого ноября. За рулем автомобиля ЗИЛ находился 34-летний мужчина. Он ехал в направлении Слуцка, выехал на встречную полосу на участке дороги с ограниченной видимостью.

Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой-1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Произошло столкновение с фурой Scania, за рулем которой находился 47-летний водитель.

Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой-4

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

В результате случившегося фура Scania съехала в кювет, а у ЗИЛа сорвало кабину и двигатель. 

Водители были госпитализированы – здесь подробнее.

По факту аварии проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия

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