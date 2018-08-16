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Проникал в офисы через окна или двери. В Витебске с поличным задержали 38-летнего местного жителя

16 августа 2018 11:54
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Новости Беларуси. В Витебске с поличным задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии краж из офисов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проникал в офисы через окна или двери. В Витебске с поличным задержали 38-летнего местного жителя-1

Злоумышленник проникал в помещения через окна или двери и забирал деньги из кассы. Сумма выручки иногда превышала 2 тысячи рублей. Работал мужчина профессионально, не оставляя после себя следов и улик. Тем не менее, оперативникам удалось не только выйти на след вора, но и задержать его.

Проникал в офисы через окна или двери. В Витебске с поличным задержали 38-летнего местного жителя-4

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Ночью, при совершении кражи из офиса частного предприятия, расположенного на улице Заслонова, сотрудниками уголовного розыска при поддержке ОМОН задержан 38-летний житель Витебска. Мужчина проник в офис через пластиковое окно и забрал около полутора тысяч рублей.

Проникал в офисы через окна или двери. В Витебске с поличным задержали 38-летнего местного жителя-7

В поле зрения милиции он попал в связи с совершением ряда краж из офисов, кафе и магазинов Витебска. Во всех случаях мужчина проникал в помещения через пластиковые окна или двери, забирал денежные средства. Выбирал объекты, не оборудованные сигнализацией. Тем не менее, наличие системы видеонаблюдения его не останавливало. Мужчина совершал кражи в перчатках, лицо скрывал под козырьком бейсболки.

От действий ночного вора в Витебске пострадали более 10 офисов частных предпринимателей, кафе и автомагазинов. Задержанный ранее уже был судим за совершение краж.

# Кража # происшествия # Ольга Шкуратова # Фотофакт

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