Проникал в офисы через окна или двери. В Витебске с поличным задержали 38-летнего местного жителя

Новости Беларуси. В Витебске с поличным задержан мужчина, подозреваемый в совершении серии краж из офисов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленник проникал в помещения через окна или двери и забирал деньги из кассы. Сумма выручки иногда превышала 2 тысячи рублей. Работал мужчина профессионально, не оставляя после себя следов и улик. Тем не менее, оперативникам удалось не только выйти на след вора, но и задержать его.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома: Ночью, при совершении кражи из офиса частного предприятия, расположенного на улице Заслонова, сотрудниками уголовного розыска при поддержке ОМОН задержан 38-летний житель Витебска. Мужчина проник в офис через пластиковое окно и забрал около полутора тысяч рублей.

В поле зрения милиции он попал в связи с совершением ряда краж из офисов, кафе и магазинов Витебска. Во всех случаях мужчина проникал в помещения через пластиковые окна или двери, забирал денежные средства. Выбирал объекты, не оборудованные сигнализацией. Тем не менее, наличие системы видеонаблюдения его не останавливало. Мужчина совершал кражи в перчатках, лицо скрывал под козырьком бейсболки.

От действий ночного вора в Витебске пострадали более 10 офисов частных предпринимателей, кафе и автомагазинов. Задержанный ранее уже был судим за совершение краж.