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ДТП на Долгиновском тракте: автомобиль сбил пешехода, двигаясь задним ходом

29 марта 2021 14:07
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Новости Беларуси. Трагическая невнимательность – на Долгиновском тракте автомобиль сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ДТП на Долгиновском тракте: автомобиль сбил пешехода, двигаясь задним ходом-1

Авария произошла в районе 152-го дома. Машина двигалась задним ходом, и водитель, не заметив девушку, сбил ее. К счастью, на этом все и закончилось. Пешехода для осмотра доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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