ДТП на Долгиновском тракте: автомобиль сбил пешехода, двигаясь задним ходом

Новости Беларуси. Трагическая невнимательность – на Долгиновском тракте автомобиль сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Трагическая невнимательность – на Долгиновском тракте автомобиль сбил пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Авария произошла в районе 152-го дома. Машина двигалась задним ходом, и водитель, не заметив девушку, сбил ее. К счастью, на этом все и закончилось. Пешехода для осмотра доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.