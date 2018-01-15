Прямой эфир

Наезд молоковоза на 23-летнего пешехода в Березинском районе: возбуждено уголовное дело

15 января 2018 13:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Березинском районе.

По информации СК, ночью 14 января на 23-летнего минчанина был совершен наезд автомобилем МАЗ. За рулем молоковоза находился 29-летний могилевчанин.

Пешеход скончался на месте аварии – здесь подробнее.

В результате аварии возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи также ищут свидетелей ДТП. Граждан, которые обладают какой-либо информацией об инциденте, просьба сообщить по телефонам 8 (0171) 56-12-52, 8(0171) 56-12-54, 8(029) 396-77-53 или обратиться в Березинский РОСК (г. Березино, ул. Победы, 22).

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Неправильно установила диагноз и не выявила признаки переохлаждения». В Жлобинском районе фельдшера осудили за непрофессионализм
15 января 2018 12:36

«Неправильно установила диагноз и не выявила признаки переохлаждения». В Жлобинском районе фельдшера осудили за непрофессионализм

«Пальцы были сорваны до костей». Только в 2018 году жертвами тонкого льда стали 7 человек
15 января 2018 11:32

«Пальцы были сорваны до костей». Только в 2018 году жертвами тонкого льда стали 7 человек

Peugeot отбросило от удара: на Филимонова в Минске автобус столкнулся с легковушкой
15 января 2018 10:52

Peugeot отбросило от удара: на Филимонова в Минске автобус столкнулся с легковушкой