Наезд молоковоза на 23-летнего пешехода в Березинском районе: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Березинском районе.

По информации СК, ночью 14 января на 23-летнего минчанина был совершен наезд автомобилем МАЗ. За рулем молоковоза находился 29-летний могилевчанин.

Пешеход скончался на месте аварии – здесь подробнее.

В результате аварии возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи также ищут свидетелей ДТП. Граждан, которые обладают какой-либо информацией об инциденте, просьба сообщить по телефонам 8 (0171) 56-12-52, 8(0171) 56-12-54, 8(029) 396-77-53 или обратиться в Березинский РОСК (г. Березино, ул. Победы, 22).