«Неправильно установила диагноз и не выявила признаки переохлаждения». В Жлобинском районе фельдшера осудили за непрофессионализм

Новости Беларуси. В Жлобинском районе фельдшера осудили за непрофессионализм.

Как сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, 19 февраля 2017 года скорую помощь вызвали в деревню Марусенька. Пострадавший лежал в снегу.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:

После первоначального осмотра фельдшер при отсутствии объективных данных неправильно установила диагноз и не выявила признаки переохлаждения.

Женщина не провела все необходимые процедуры по выявлению состояния пациента. Также в карту вызова скорой фельдшер внесла не соответствующие действительности данные. Врач приняла решение отвезти местного жителя домой.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:

Фельдшер порекомендовала знакомому пациента, который инициировал вызов скорой помощи, снять с него влажную одежду, после чего уехала.

Через несколько часов скорую снова вызвали в ту же деревню. В 14:35 фельдшер констатировала смерть 62-летнего мужчины.

По информации из заключения эксперта, пациент умер от переохлаждения.

В крови умершего обнаружили этиловый спирт. Его концентрация соответствовала сильному уровню опьянения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть пациента».

Четырёх работников скорой медицинской помощи привлекли к дисциплинарной ответственности.

В ходе предварительного расследования фельдшер вину не признала. Женщине был вынесен приговор суда, с которым она не согласилась и подала апелляционную жалобу.

Приговор суда был изменен в части дополнительного наказания.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:

Фельдшер признана правомерно осужденной по ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Республики Беларусь к наказанию в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год со штрафом в размере 40 базовых величин, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В 2014 году в Дубровенском районе из-за врачебной ошибки пострадал ребенок.