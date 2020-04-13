На юге Беларуси горят леса и торфяники

Новости Беларуси. Непростая ситуация с пожарами на юге Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 звонков каждый день получают гомельские спасатели: горят леса и торфяники, есть случаи возгорания травы и кустарников.





Так, в Лельчицком районе более двух суток продолжают тушить пожар на площади в 30 гектаров. В 9 из 10 случаев причина пожара – человеческая беспечность.

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС Беларуси:

Что касается пожаров в лесных массивах, то вы, наверное, знаете, что наиболее крупные пожары произошли в Лельчицком и Наровлянском районах. В Лельчицком районе фронтом было пройдено более 200 гектар леса, для тушения понадобились силы авиации МЧС, тушили более суток. В Наровлянском районе тушили 16 часов, сожжено было более 300 гектаров леса.