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На юге Беларуси горят леса и торфяники

13 апреля 2020 12:24
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Новости Беларуси. Непростая ситуация с пожарами на юге Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 100 звонков каждый день получают гомельские спасатели: горят леса и торфяники, есть случаи возгорания травы и кустарников. 

На юге Беларуси горят леса и торфяники-1



Так, в Лельчицком районе более двух суток продолжают тушить пожар на площади в 30 гектаров. В 9 из 10 случаев причина пожара – человеческая беспечность. 

В Чернобыльской зоне больше недели не могут потушить лесные пожары

На юге Беларуси горят леса и торфяники-4

Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС Беларуси:
Что касается пожаров в лесных массивах, то вы, наверное, знаете, что наиболее крупные пожары произошли в Лельчицком и Наровлянском районах. В Лельчицком районе фронтом было пройдено более 200 гектар леса, для тушения понадобились силы авиации МЧС, тушили более суток. В Наровлянском районе тушили 16 часов, сожжено было более 300 гектаров леса.

На юге Беларуси горят леса и торфяники-7

Пожароопасная ситуация сложилась не только в Гомельской области.

Запрет на посещение лесов введён более чем в 70 районах страны. 

На юге Беларуси горят леса и торфяники-10

# Пожар # происшествия # Сергей Дичковский # Фотофакт

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