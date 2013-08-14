Маленькую девочку из пасти льва буквально вырвали сотрудники зоопарка

Новости Китая. Сотрудники зоопарка в китайском городе Ухань буквально вырвали ребёнка из пасти разъярённого льва. Малютку с раненой ногой доставили в больницу. К счастью, её жизни уже ничего не угрожает.

Девочка, как выяснилось, подошла к хищнику слишком близко. Лев вцепился в неё лапами и уже раззявил пасть, когда на помощь бросились сотрудники зоопарка. Они начали бить зверя деревянными палками. В считанные секунды ребёнок был освобождён (смотрите видео).

Нападения хищников на посетителей заповедников и зоопарков, к несчастью, случаются с завидной периодичностью. Напомним, в конце августа прошло года медведь насмерть загрыз посетителя национального заповедника в США. Трагедия произошла в национальном парке Денали на Аляске (северо-западная окраина Северной Америки). Туристический маршрут пролегал вдоль реки Токлат, находящейся на территории национального парка. Увидев медведя гризли, турист решил сфотографировать его и приблизился к животному слишком близко – на расстоянии меньше 45 метров.

В сентябре посетитель зоопарка в Нью-Йорке получил серьёзные травмы в результате драки с амурским тигром. 25-летний Дэвид Виллалобос выпрыгнул из экскурсионного трамвайчика, который курсирует по мосту над вольерами животных, и приземлился в вольере, где обитали амурские тигры. 11-летний тигр Бачута незамедлительно набросился на нежданного гостя. Драка между Д.Виллалобосом и Бачутой продолжалась около 10 минут, после чего сотрудники зоопарка отогнали зверя с помощью струи воды и помогли пострадавшему выбраться из вольера. По словам директора зоопарка Джеймса Брегени, по счастливой случайности хищник не стал хватать мужчину за шею.