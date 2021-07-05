«В основном это мужчины, и каждый третий в алкогольном опьянении». За неделю в Беларуси утонули 20 человек
Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю. Только за 3 и 4 июля жертвами воды стали пятеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели призывают быть осторожнее на воде и не забывать об элементарных правилах безопасности. Из-за трагической статистики ответственными службами усилен контроль за отдыхающими на суше и на воде. Алкоголь, к сожалению, в топе причин трагедий на воде.
Игорь Филиппов, ведущий специалист отдела водолазно-спасательной службы Белорусского республиканского общества спасания на водах:
В основном это мужчины, и каждый третий из погибших в алкогольном опьянении. То есть это одна из основных причин гибели людей – алкогольное опьянение и купание на неподконтрольных территориях. Если вы что-то празднуете, отмечаете и выпиваете, все – в воду вы не лезете, остаетесь на берегу.
Дети должны быть под присмотром родителей. Вот, буквально 4 июня малыш запускал кораблик на берегу, поскользнулся и ввалился в воду. Хорошо, что взрослые были рядом и тут же его извлекли.
Контроль за отдыхающими на пляже усилен. В уравнении «повышенный градус на улице» плюс «повышение градуса с компанией» дальше в воду – равно «как повезет». И хорошо, если рядом будут спасатели.
Константин Чернявский, спасатель спасательной станции «Заславль-1» Минской городской организации ОСВОД:
Компания заплыла за буи, обратно вернуться сил не хватало, пришлось помогать, доставлять на берег. Во время обхода – ну, видно, что заплыли далеко. Во-первых, нарушили, во-вторых, у людей реально не было сил вернуться. То есть видно, что тяжело плывут.
После такого случая молодые люди точно сто раз подумают, плыть за рекордом на тот берег или все-таки адекватно взвесить собственные возможности.
Лето продолжается, в такую жару вода – место притяжения отдыхающих. Белорусские водные акватории радуют красотой. Только больших рек семь, их общая протяженность в полтысячи километров, что сопоставимо с Черноморским побережьем Кавказа. Наши глади тоже быстры и коварны: можно попасть и в стремнину, и в водоворот. Так, может, лучше не испытывать фортуну и вовремя вспомнить элементарные правила безопасности и определить себе оборудованное для релакса место?