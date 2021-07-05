«В основном это мужчины, и каждый третий в алкогольном опьянении». За неделю в Беларуси утонули 20 человек

Новости Беларуси. 20 человек утонули в Беларуси за минувшую неделю. Только за 3 и 4 июля жертвами воды стали пятеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели призывают быть осторожнее на воде и не забывать об элементарных правилах безопасности. Из-за трагической статистики ответственными службами усилен контроль за отдыхающими на суше и на воде. Алкоголь, к сожалению, в топе причин трагедий на воде.

Игорь Филиппов, ведущий специалист отдела водолазно-спасательной службы Белорусского республиканского общества спасания на водах:

В основном это мужчины, и каждый третий из погибших в алкогольном опьянении. То есть это одна из основных причин гибели людей – алкогольное опьянение и купание на неподконтрольных территориях. Если вы что-то празднуете, отмечаете и выпиваете, все – в воду вы не лезете, остаетесь на берегу.

Дети должны быть под присмотром родителей. Вот, буквально 4 июня малыш запускал кораблик на берегу, поскользнулся и ввалился в воду. Хорошо, что взрослые были рядом и тут же его извлекли.