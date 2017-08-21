На улице Берестянской в Минске упавшее дерево повредило сразу четыре припаркованных автомобиля

Новости Беларуси. ЧП на парковке. На улице Берестянской ночью пострадали несколько машин. На них упало дерево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автовладельцы, услышав грохот и звук сработавшей сигнализации, сразу же обратились в МЧС. К счастью, никто не пострадал. А вот машинам повезло меньше.