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На улице Берестянской в Минске упавшее дерево повредило сразу четыре припаркованных автомобиля

21 августа 2017 17:55
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Новости Беларуси. ЧП на парковке. На улице Берестянской ночью пострадали несколько машин. На них упало дерево, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автовладельцы, услышав грохот и звук сработавшей сигнализации, сразу же обратились в МЧС. К счастью, никто не пострадал. А вот машинам повезло меньше.

На улице Берестянской в Минске упавшее дерево повредило сразу четыре припаркованных автомобиля-1

На улице Берестянской в Минске упавшее дерево повредило сразу четыре припаркованных автомобиля-3

На улице Берестянской в Минске упавшее дерево повредило сразу четыре припаркованных автомобиля-5

На улице Берестянской в Минске упавшее дерево повредило сразу четыре припаркованных автомобиля-7

Андрей Татур, начальник Центра пропаганды Минского городского управления МЧС:
Было повреждено четыре автомобиля. Силами подразделения МЧС проводилась распиловка данного дерева.

Пока не известно, упало дерево под напором порыва ветра или по причине старости. Впрочем, подобные случаи – не редкость. Сотрудники МЧС рекомендуют водителям не оставлять свои машины под большими деревьями.

# происшествия # Дерево # Андрей Татур

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