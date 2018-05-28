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На трассе под Березино милиционеры встретили бегущего медведя: видеофакт

28 мая 2018 12:21
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Новости Беларуси. Милиционеры встретили на дороге в Березинском районе медведя.

По информации УВД Миноблисполкома, на обочине дороги Минск – Могилев сотрудники милиции, возвращаясь с вызова, столкнулись с бегущим к ним навстречу медведем. Животное шло по краю проезжей части.

Так как медведь мог создать опасность для других участников дорожного движения, его направили обратно в лес при помощи проблесковых маячков и звуковых сигналов. 

В итоге косолапый пешеход перепрыгнул ограждение разделительной полосы и скрылся в лесу. 

На минувшей неделе недалеко от Минска автомобилисты встретили бегущего медведя (смотрите видео).    

# Дикие животные # происшествия

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