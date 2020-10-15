Прямой эфир

На Тимирязева легковое авто врезалось в припаркованный грузовик

15 октября 2020 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авария на Тимирязева. Легковой автомобиль протаранил грузовик с полуприцепом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Тимирязева легковое авто врезалось в припаркованный грузовик-1

52-летний водитель авто двигался со стороны улицы Нарочанской в направлении Радужной. Опережая автобус справа, он сместился на первую полосу, в результате столкнулся с припаркованным тягачом. В ДТП никто не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вблизи Самохваловичей водитель насмерть сбил пешехода
15 октября 2020 13:42

Вблизи Самохваловичей водитель насмерть сбил пешехода

Угрожал взрывом. Задержан минчанин, который хотел ограбить обменник
15 октября 2020 11:32

Угрожал взрывом. Задержан минчанин, который хотел ограбить обменник

Приезжал на детскую площадку на велосипеде и приставал к мальчикам. 70-летнего педофила задержали в Минске
15 октября 2020 07:02

Приезжал на детскую площадку на велосипеде и приставал к мальчикам. 70-летнего педофила задержали в Минске