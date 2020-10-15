На Тимирязева легковое авто врезалось в припаркованный грузовик

Новости Беларуси. Авария на Тимирязева. Легковой автомобиль протаранил грузовик с полуприцепом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

52-летний водитель авто двигался со стороны улицы Нарочанской в направлении Радужной. Опережая автобус справа, он сместился на первую полосу, в результате столкнулся с припаркованным тягачом. В ДТП никто не пострадал.