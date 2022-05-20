На Сурганова опрокинулся автомобиль скорой медицинской помощи

Новости Беларуси. ДТП на улице Сурганова. Машина скорой медицинской помощи столкнулась с легковушкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автомобиль специального назначения ехал с включенной светозвуковой сигнализацией на запрещающий сигнал светофора и при проезде перекрестка с улицей Беды столкнулся с Suzuki. В результате ДТП микроавтобус опрокинулся. Фельдшер скорой помощи доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.