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На Сурганова опрокинулся автомобиль скорой медицинской помощи

20 мая 2022 16:02
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Новости Беларуси. ДТП на улице Сурганова. Машина скорой медицинской помощи столкнулась с легковушкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Сурганова опрокинулся автомобиль скорой медицинской помощи-1

Автомобиль специального назначения ехал с включенной светозвуковой сигнализацией на запрещающий сигнал светофора и при проезде перекрестка с улицей Беды столкнулся с Suzuki. В результате ДТП микроавтобус опрокинулся. Фельдшер скорой помощи доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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