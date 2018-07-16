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На стройке БелАЭС при падении с высоты погиб российский монтажник

16 июля 2018 13:07
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Новости Беларуси. 16 июля на стройке Белорусской АЭС в результате несчастного случая погиб рабочий.  

По сведениям Министерства энергетики, происшествие случилось с монтажником российской субподрядной организации. Во время работы мужчина упал с высоты. При падении рабочий получил несовместимые с жизнью травмы.  

Как сообщает УСК по Гродненской области, 42-летний погибший является гражданином Республики Беларусь.

Причины и обстоятельства произошедшего расследуются в установленном порядке.  

Зимой 2018 года в Минске погиб плотник-бетонщик. 

Рабочий упал с шестого этажа строящегося жилого дома – подробнее здесь.  

# Гибель рабочего # происшествия

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