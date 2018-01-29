Коллеги говорили, что жаловался на самочувствие: СК о падении плотника-бетонщика с 6-го этажа

Новости Беларуси. ЧП на стройке. 39-летний плотник-бетонщик упал с шестого этажа строящегося жилого дома на проспекте Дзержинского и погиб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трагедия произошла утром 29 января. Строитель выполнял монолитные работы у края площадки. По факту смерти рабочего следователи проводят проверку.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску:

Со слов коллег погибшего, он высказывал жалобы на плохое самочувствие. Согласно предварительным данным, он прошёл инструктаж, а также имел необходимые средства защиты, каску и страховочный пояс для закрепления к тросу.