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Коллеги говорили, что жаловался на самочувствие: СК о падении плотника-бетонщика с 6-го этажа

29 января 2018 19:20
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Новости Беларуси. ЧП на стройке. 39-летний плотник-бетонщик упал с шестого этажа строящегося жилого дома на проспекте Дзержинского и погиб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Коллеги говорили, что жаловался на самочувствие: СК о падении плотника-бетонщика с 6-го этажа-1

Трагедия произошла  утром 29 января. Строитель выполнял монолитные работы у края площадки. По факту смерти рабочего следователи проводят проверку.

Коллеги говорили, что жаловался на самочувствие: СК о падении плотника-бетонщика с 6-го этажа-3

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску: 
Со слов коллег погибшего, он высказывал жалобы на плохое самочувствие. Согласно предварительным данным, он прошёл инструктаж, а также имел необходимые средства защиты, каску и страховочный пояс для закрепления к тросу. 

Коллеги говорили, что жаловался на самочувствие: СК о падении плотника-бетонщика с 6-го этажа-5

Правоохранители уже осмотрели место трагедии на строительной площадке, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Изучается и служебная документация. Специалисты рассматривают трагедию как несчастный случай.

Коллеги говорили, что жаловался на самочувствие: СК о падении плотника-бетонщика с 6-го этажа-7

# происшествия # Фотофакт # Падение с высоты # Марина Дранькова

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