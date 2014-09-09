Плюшевого медведя ищут более 11 тысяч россиян в социальной сети

Новости России. Маленькая Соня из Петербурга еще совсем недавно была счастлива. С удовольствием играла со сверстниками, смотрела любимые мультфильмы и задорно смеялась (см.видео). Но вот уже почти неделю девочка грустит. Она потеряла друга. Плюшевого мишку.

Игрушка, а для этой семьи это настоящий член семьи, осталась в аэропорту Пулково в Петербурге.

Сонечка с семьей так торопились на рейс в Черногорию, что забыли мишку. А когда опомнились, было уже поздно...



Сообщение с просьбой разыскать плюшевого медвежонка Ольга Архипова, мама Сони, опубликовала в социальной сети «Вконтакте». И признается: даже не предполагала, что маленькая драма приобретет такой общественный резонанс.

Более 11 тысяч (на момент публикации материала) пользователей социальной сети поделились сообщением Ольги Архиповой. Отметим, виртуальных друзей у женщины не так уж и много – около 300 человек.

Ольга Архипова, мама Сони (запись опубликована 3 сентября):

Дорогие! Мы, конечно, на море, и все это замечательно, но наше настроение очень подпортила вчерашняя потеря в аэропорту Пулково-1 нашего мишки. Он сидит либо на последнем пункте досмотра, либо где-то в кафе. Он с нами был почти пять лет. Мамы поймут. И вот я, надеясь, что теория пяти рукопожатий сработает и в нашем случае, очень прошу – если вдруг наш старый задрипанный медвежонок где-то проявится – передайте ему, что хозяйка по нему очень скучает.

Ольга надеется, что теория пяти рукопожатий сработает, и ее маленькая Сонечка вновь обретет своего плюшевого друга.

Поиски игрушки продолжаются уже шестой день. Но пока безрезультатно.

Сонечка вернется домой 27 сентября. И как знать, быть может, сойдя с трапа самолета, малышка увидит мишку.